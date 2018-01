Deputados já trabalham para formar Parlamento do Mercosul Um Parlamento para gerenciar o orçamento comum, de políticas comuns, dos quatro países do Mercosul, com deputados eleitos pelo povo só para cuidar dos interesses dos quase 300 milhões de cidadãos do bloco. O projeto pode parecer um sonho, mas já começou a ser estudado pela União de Parlamentares do Mercosul, cujos representantes acabam de passar uma semana, entre Bruxelas e Luxemburgo, para conhecer o funcionamento do Europarlamento. Nesta visita de "reconhecimento do Europarlamento", como definiram os próprios deputados, havia oito deputados estaduais, que integram comissões do Mercosul, nas respectivas Assembléias Legislativas. Hoje, segundo eles, apesar de o Brasil possuir 26 Estados, somente oito Assembléias Legislativas têm grupos de trabalho voltados aos interesses do Mercosul. A União de Parlamentares do Mercosul é formada pelos deputados estaduais dos quatro países membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), além de Chile e Venezuela, que também trabalham nas comissões das Assembléias. A instituição existe há 3 anos, não tem sede, e funciona com presidência anual e rotativa. No momento, o presidente da União é o deputado estadual Milton Flavio Marques (PSDB-SP). "Somos um grupo suprapartidário", reforçou o deputado Jair Henrique Foscarini, vice-líder do PMDB do Rio Grande do Sul e presidente do bloco brasileiro do Mercosul. Em Bruxelas, só estiveram presentes deputados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas, representantes do PMDB, PL e PSDB. Pelo que observaram do Europarlamento, a realidade do Mercosul ainda está muito distante. "O movimento é embrionário, ainda buscamos uma conscientização popular da importância política e econômica do mercado comum. Aqui são 50 anos de trabalho", afirmou o deputado estadual Lupércio Ramos, do Amazonas. História - O Parlamento Europeu foi estabelecido no Tratado de Roma, em 1957, mas foi somente a partir de 1979 que se elegeu, pela primeira vez, os membros do parlamento por sufrágio universal direto. Ele representa 375 milhões de europeus dos 15 países-membros. Os eurodeputados não são divididos por países, mas por grupos de interesse político. Atualmente são oito grupos, representando cerca de 100 partidos políticos nacionais. Apesar da grandiosidade, os eurodeputados até hoje reclamam mais poder de decisão para a aprovação das leis comunitárias, o que na maioria dos casos é feito em co-decisão com o Conselho de Ministros. Em outras palavras, o Parlamento indica a decisão majoritária, depois de votação plenária, ao Conselho de Ministros, que é o órgão que baterá o martelo para a aprovação de uma lei. O Europarlamento tem a última palavra somente na aprovação do orçamento comunitário, nos fundos de ajuda em favor das diversas regiões, na luta contra o desemprego, em particular de jovens e mulheres e nos programas culturais e de educação. Grupos - "Apesar de tudo estar muito longe da nossa realidade, temos de traçar objetivos e vamos começar primeiro a incentivar as Assembléias Legislativas a criarem grupos de trabalho sobre o Mercosul", afirmou o deputado estadual Miqueias Fernandes, do Amazonas. O advogado Tércio Albuquerque, especialista em direito internacional, coordenador do Conselho brasileiro da União, afirma que "existem problemas básicos que até hoje não foram resolvidos, como a livre circulação nas fronteiras. Alguns países ainda impõem uma certa burocracia a ser seguida, além da colocação em prática das normas para livre circulação profissional, já aprovada". "Tudo ainda é muito embrionário, mas temos de começar como eles começaram um dia e o primeiro passo é levar ao cidadão ao entendimento da importância do Mercosul", garante Tércio Albuquerque.