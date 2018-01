Deputados libaneses mantêm protesto no Parlamento Os deputados libaneses mantiveram neste domingo, pelo segundo dia consecutivo, seu protesto no Parlamento do país contra o bloqueio marítimo, aéreo e terrestre imposto por Israel. O ministro de Relações Exteriores do Líbano, Fawzi Salloukh, afirmou que a manutenção do bloqueio contra seu país constitui uma "violação à resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU", que pôs fim às hostilidades entre Israel e a milícia xiita Hezbollah. Salloukh acrescentou que enquanto o cerco israelense permanecer a Câmara libanesa manterá o protesto. "Tomamos medidas para garantir que o bloqueio seja suspenso", afirmou Salloukh. Israel se nega a suspender o bloqueio que ainda mantém sobre o Líbano, apesar de ser uma exigência da resolução, impondo a condição da presença das forças da ONU na fronteira.