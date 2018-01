Deputados nos EUA pedem Dez Mandamentos em local público Deputados estaduais do estado norte-americano da Flórida uniram-se hoje a uma campanha para apresentar uma emenda à Constituição que permita a exposição dos Dez Mandamentos em locais públicos, tais como escolas e tribunais. A campanha foi iniciada num momento em que várias cortes do país analisam o lugar exato dos Dez Mandamentos na vida pública, tendo em vista que o Estado é separado da religião. Na Flórida, mais de uma dezena de legisladores republicanos se encontraram hoje com líderes de pequenos movimentos evangélicos que exigem que a Constituição permita a exposição dos Dez Mandamentos, do moto "In God We Trust" (acreditamos em Deus) e de outras frases com referência a Deus. Para o deputado republicano Dennis Baxley há um grande número de pessoas que, assim com ele, perceberam que a Cristandade está sob ataque de um sistema liberal de Justiça. Na semana passada, o presidente de um tribunal do Alabama perdeu o cargo depois de se recusar a retirar um monumento dos Dez Mandamentos da casa de Justiça.