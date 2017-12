Deputados processam Bush contra saída de tratado antimíssil Trinta e um membros da Câmara dos Deputados dos EUA entraram com um processo contra o presidente George W. Bush, num esforço para impedir a saída do país do Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, de 1972. Os EUA oficialmente deixarão o tratado na quinta-feira, seis meses depois de Bush ter anunciado sua decisão nesse sentido, e o Pentágono está pronto para começar a trabalhar no dia seguinte nos silos subterrâneos para mísseis interceptadores no Alasca. O deputado democrata Dennis Kucinich (Ohio) disse que o presidente Bush não tem autoridade para sair unilateralmente de um tratado e deverá primeiro buscar o consentimento do Congresso. "A Constituição dos EUA está sendo demolida e nós precisamos contestar contra isso no tribunal", disse. O processo, registrado num tribunal do Distrito de Columbia, também cita o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, e o secretário de Estado, Colin Powell, como réus. Os queixosos são todos democratas, exceto por um deputado independente que costuma votar com os democratas. O processo argumenta que embora na Constituição norte-americana não conste nada sobre o papel do Congresso no término de tratados, o tratado tem o status de "lei suprema da terra", equivalente à leis federais, e essas leis podem ser abolidas apenas por um ato do Congresso. "Eu estou preocupado que muitos no Congresso parecem estar dispostos a ceder nossa responsabilidade constitucional sobre essa questão para o poder executivo", disse o senador Russ Feingold (Wiscosin). Ele tentou sem sucesso trazer uma resolução para plenário no Senado declarando que o presidente não pode sair do tratado sem aprovação da Casa. Na semana passada, Kucinich tentou fazer com que a Câmara votasse um resolução similar, contudo, os deputados republicanos rejeitaram de forma unânime a moção para trazer a questão para votação. O Tratado sobre Mísseis Antibalísticos proíbe EUA e a Rússia (ex-União Soviética) de construir defesas antimísseis e tem sido um impedimento aos planos da administração Bush para dar prosseguimento ao seu sistema defensivo de mísseis. O advogado dos deputados da Câmara, Peter Weiss, disse que eles estão pedindo ao tribunal um tratamento acelerado para seu processo. Contudo, ele disse que, mesmo se o tribunal não agir até a data da saída do Tratado, uma decisão posterior, concordando que o presidente deve primeiro obter o consentimento do Congresso pode ser de efeito retroativo. Deputados processam Bush contra saída de tratado antimíssil