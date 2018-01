Deputados russos criticam acordo nuclear com os EUA Deputados nacionalistas russos acusaram hoje o governo de ceder aos Estados Unidos em um histórico acordo sobre o controle de armas nucleares. O acordo foi anunciado ontem e deverá ser assinado pelos presidentes George W. Bush (EUA) e Vladimir Putin (Rússia) na próxima semana durante uma reunião em Moscou. Segundo o pacto, as duas potências nucleares deverão cortar seus respectivos arsenais das atuais cerca de 6.000 ogivas para algo entre 1.700 e 2.200. Os líderes das negociações do pacto, o subsecretário americano de Estado, John Bolton, e o vice-chanceler russo, Georgy Mamedov, terminaram hoje a revisão do documento em Moscou informou a Chancelaria russa. Ambos negociadores centraram suas atenções em uma declaração estratégica que também será assinada na reunião em Moscou e que se refere aos sistemas de defesa antibalística. O lado americano enfatizou que o documento incluirá também uma referência à necessidade de melhorar a cooperação para evitar a proliferação das armas de destruição em massa. Um alto funcionário americano, que pediu para não ser identificado, disse que Bush estava agora preparado para "comemorar" a retirada dos EUA do Tratado sobre Mísseis Antibalístico de 1972 com a assinatura do novo acordo. Apesar das objeções de Moscou, Bush anunciou a retirada no ano passado e disse que os EUA desenvolverão um sistema de defesa antibalística para responder às novas ameaças. Putin elogiou ontem o novo acordo de redução de armas e Bush disse que este eliminava o legado da Guerra Fria. O deputado nacionalista russo Alexei Mitrofanov considerou, no entanto, que o acordo representa "uma decisão errônea". Ele acrescentou que os planos de defesa antimísseis dos EUA deveriam levar a Rússia a incrementar seu arsenal nuclear, ao invés de reduzi-lo. "Estamos fazendo uma concessão aos Estados Unidos. Eles constróem um escudo e nós quebramos nossa espada. Devemos nos reservar o direito de possuir a quantidade de mísseis que acharmos necessária (...)", afirmou Mitrofanov à imprensa na Câmara baixa do Parlamento (a Duma).