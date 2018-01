Derrota de Aznar na Espanha pode isolar Berlusconi A derrota dos conservadores nas eleições espanholas de domingo, apenas três dias depois de devastadores atentados a bomba em Madri, tem causado tremores em toda a Europa. Na Itália, ela arrisca isolar o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Berlusconi e o derrotado primeiro-ministro espanhol José María Aznar têm sido aliados políticos e amigos pessoais há anos. Recentemente, eles vinham sendo os mais determinados partidários da administração Bush na guerra no Iraque. Mas a surpreendente vitória do líder socialista José Luiz Rodríguez Zapatero, um opositor da guerra, contra o candidato escolhido por Aznar para sucedê-lo, irá alterar o equilíbrio de poder na Europa, segundo analistas. "Depois do colapso dos conservadores espanhóis, Berlusconi sabe que está mais solitário na União Européia", escreveu o jornal italiano Corriere della Sera num editorial esta semana. "Berlusconi percebeu que sua aliança mais segura desmoronou", acrescentou. Tanto Berlusconi quanto Aznar apoiaram a guerra no Iraque apesar de enfrentar maciça oposição de seus cidadãos. Os dois líderes acabaram em atrito com seus tradicionais aliados europeus, Alemanha e França. E tanto Roma como Madri decidiram não enviar tropas para a invasão do Iraque, mas as enviaram no pós-guerra. Em declarações publicadas hoje, a primeira desde os atentados em Madri, Berlusconi defendeu a insistência inicial do governo espanhol de que os ataques haviam sido cometidos por separatistas bascos e não por radicais islâmicos ligados à Al-Qaeda - uma ação que para muitos analistas acabou custando a derrota de Aznar. "Vejo que o comum assalto mesquinho contra o perdedor está ocorrendo", teria dito Berlusconi, segundo o Corriere della Sera. "Mas... eu continuo convencido de que Aznar estava certo" ao acusar o grupo separatista basco ETA. "Estou convencido de que o ETA teve algum papel nos ataques de 11 de março", afirmou. O premier italiano sugeriu que evidências encontradas pela polícia espanhola relacionando os ataques a terroristas islâmicos podem ter sido plantadas intencionalmente, para desviar a investigação do caminho correto. "É tudo muito estranho, coincidências demais", opinou Berlusconi a outro jornal, La Stampa. Il Foglio, um jornal em parte de propriedade da mulher de Berlusconi, escreveu esta semana que alegações de que Aznar tentou manter em segredo a ligação da Al-Qaeda eram resultado de uma manipulação orquestrada pela mídia. Berlusconi e Aznar desfrutavam de uma amizade que será difícil substituir. Berlusconi foi padrinho no casamento da filha de Aznar em 2002, e o líder espanhol visitou a vila de Berlusconi na Sardenha em setembro.