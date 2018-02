Derrota do Estado Islâmico exigirá estratégia, diz Obama

Os EUA têm atacado alvos militantes no Iraque e autoridades dizem que Obama está considerando realizar operações na Síria. O presidente, porém, tentou minimizar os boatos sobre ações militares iminentes dos EUA no território sírio. "Nós não temos uma estratégia ainda" para controlar os grupos militantes violentos que tentam estabelecer um califado no Oriente Médio.

Obama disse que está na hora de os países da região "pararem de ser ambivalentes" sobre os objetivos de grupos extremistas como o Estado Islâmico.

Mais cedo, o Exército dos EUA informou que aviões militares conduziram cinco ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico no norte do Iraque. O Comando Central norte-americano afirmou em breve depoimento que as forças de segurança destruíram um veículo militar, um tanque, quatro carros blindados e um veículo de construção perto da represa de Mosul. O ataque também teria danificado um posto de controle do grupo extremista. Fonte: Associated Press.