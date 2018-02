Derrubada de helicóptero mata 2 soldados em Bagdá Rebeldes sunitas iraquianos derrubaram um helicóptero de ataque americano do tipo Apache, matando seus dois ocupantes, informou um porta-voz do comando militar dos Estados Unidos no Iraque. Ele confirmou, por outro lado, a manutenção da trégua em Faluja, cidade controlada por insurgentes sunitas, cercada e atacada por forças americanas. "De uma forma geral, a trégua está sendo respeitada até agora e esperamos que as negociações sejam produtivas", declarou o administrador americano para o Iraque Paul Bremer. Ele se referia a um possível acordo para apaziguar Faluja. Um mediador iraquiano, Hatem al Husseini, do Partido Islâmico Iraquiano, informou que o texto do acordo prevê uma retirada gradual das forças americanas de Faluja e o deslocamento para a cidade de policiais iraquianos e membros das Forças de Defesa Civil iraquianas.