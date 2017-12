Desaba mais um prédio do World Trade Center Um terceiro edifício desabou no centro de Nova York em conseqüência dos ataques terroristas devastadores que ocorreram na cidade. O edifício de 47 andares da Salomon Brothers foi enfraquecido pelos ataques ao World Trade Center e desabou, disse a BBC. Parte do edifício do luxuoso Hotel Marriot, localizado próximo ao WTC, também desabou. Uma porta-voz em Londres do Citigroup, companhia controladora da Salomon Brothers, disse que o edifício em questão, o World Trade Center 7, era o prédio original da Salomon Brothers, mas acrescentou que não era mais a sede das operações do banco. Os principais edifícios do Citigroup estão agora localizados em Tribeca e em uptown Manhattan. A porta-voz disse acreditar que o edifício em Nova York tenha sido evacuado com sucesso pela manhã, mas ela disse que não poderia fazer mais comentários. As informações são da Dow Jones.