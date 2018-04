Desabamento após explosão deixa 3 mortos em Nova York

Bombeiros tentam apagar incêndio após explosão - Foto: Ozier Muhammad/NYT

(Atualizada às 20h30) NOVA YORK - Pelo menos três pessoas morreram nesta quarta-feira, 12, depois que dois prédios desabaram no Harlem, bairro histórico de maioria latina, após uma explosão causada por vazamento de gás. Segundo autoridades, pelo menos 63 pessoas ficaram feridas - duas em estado grave - e outras 9 continuavam desaparecidas. A identidade dos mortos não havia sido divulgada até a noite desta quarta.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, classificou o incidente como uma tragédia do pior tipo "por não haver indícios em tempo hábil para salvar as vítimas". De acordo com os registros do Departamento de Habitação de Nova York, em junho, um dos dois prédios refez cerca de 35 metros de sua tubulação de gás, mas não teria nenhuma irregularidade. O outro foi multado em 2008 em razão de rachaduras e não estava claro se o problema foi corrigido.

O porta-voz da empresa de energia Con Edison, Bob McGee, afirmou ao canal de TV NY 1 que a companhia recebeu uma ligação alertando para o possível vazamento de gás às 9h13 (horário local), momentos antes da explosão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado foi registrado às 9h31, mas, ao chegarem ao local, as equipes já encontraram os prédios dos números 1644 e 1646 da Park Avenue completamente destruídos.

"Será uma longa operação para termos certeza de que podemos acessar os escombros o mais rápido possível", afirmou o comissário da corporação, Salvatore Cassano, horas depois da explosão e enquanto chamas ainda resistiam aos esforços dos bombeiros. Cães farejadores seriam usados para tentar localizar pessoas sob os escombros.

Em razão da explosão, os trens da linha Metro-North foram suspensos nos dois sentidos por várias horas. "Ontem, sentimos um cheiro forte de gás e tentamos encontrar a fonte do vazamento. Mas, depois que o cheiro passou, fomos dormir", disse Jennifer Salas, de 20 anos, que morava em um dos edifícios atingidos pela explosão. O marido da jovem e o cachorro estavam dentro do apartamento e continuavam desaparecidos. / NYT, AFP e EFE