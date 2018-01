Desabamento causa pelo menos 14 mortes na Nigéria Um edifício de quatro andares desabou no fim da noite de terça-feira em Lagos, a capital comercial da Nigéria, provocando a morte de pelo menos 14 pessoas, de acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha. Equipes de resgate envolvidas no salvamento das vítimas retiraram sobreviventes e cadáveres dos escombros do edifício onde residiam aproximadamente 180 pessoas. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no edifício no momento do desabamento. O prédio tinha 36 apartamentos divididos em quatro andares e ficava em um bairro pobre de Lagos. Diversos estabelecimentos comerciais situavam-se no térreo. Um agente da Cruz Vermelha, Timothy Oladene, disse que 36 pessoas foram retiradas dos escombros do edifício até o momento e confirmou as 14 mortes. Um conselheiro de infra-estrutura do governo de Lagos, Prince Oniru, comentou que a estrutura do prédio era frágil e culpou os construtores pelo desabamento. "O material usado nessa construção era muito ruim", comentou.