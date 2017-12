Desabamento de dois edifícios deixa nove mortos no Egito Um total de nove pessoas, entre elas três crianças, morreu no desabamento de um edifício no Cairo e de outro em Qalubiya, 20 quilômetros ao norte da capital egípcia. Segundo fontes policiais, sete pessoas morreram na queda de um edifício de quatro andares no bairro de Hadeq Al Quba, no leste do Cairo. Os serviços de emergência disseram que as vítimas dormiam quando aconteceu a tragédia, cujas causas ainda são desconhecidas, enquanto continuam os trabalhos de busca por sobreviventes entre os Escombros. Na localidade de Qalubiya, no delta do Nilo, duas pessoas morreram quando o imóvel onde passavam a noite desabou. Na semana passada, mais de 50 pessoas morreram nesta localidade em uma batida de trens. Dezenas de pessoas morreram no Cairo e em outras cidades egípcias nos últimos anos por causa de desabamentos de casas antigas ou de edifícios mal construídos.