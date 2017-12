Desabamento de edifício Tel-Aviv deixa ao menos 2 mortos

TEL-AVIV - Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas nesta segunda-feira, 5, após o desabamento de um edifício em Tel-Aviv, informou o porta-voz da Polícia israelense Micky Rosenfeld. Segundo os meios de comunicação locais, entre 6 e 12 pessoas permanecem desaparecidas após a queda do edifício situado ao norte da cidade israelense, no bairro de Ramat Hahayal, uma região muito comercial de Tel-Aviv.

A imprensa israelense informa que o fato pode ter ocorrido depois que um guindaste de um edifício em construção desabou sobre a estrutura de um estacionamento de quatro andares. As fontes agregaram que além dos 17 feridos levados a diferentes hospitais da região, outras 25 pessoas foram atendidas no lugar ao apresentar lesões leves.

As equipes de resgate asseguram que "há várias pessoas" que foram localizadas sob os escombros e com as quais foi estabelecido contato, enquanto permanecem desaparecidas "pelo menos cinco pessoas sem contato".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As autoridades da cidade pediram apoio ao Exército para acelerar os trabalhos de resgate. "Solicitaram apoio de nossos serviços de busca e resgate para auxiliar na extração de civis" do edifício derrubado "no qual não sabemos quantas pessoas há", explicou um porta-voz militar.

Os meios de comunicação disseram que aos trabalhos de resgate se somaram 120 membros do Exército, além de 60 bombeiros e soldados da polícia. / EFE e AP