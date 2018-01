Desabamento de hospital em Cabul deixa dois mortos Duas pessoas morreram e pelo menos 20 outras ficaram feridas no desabamento de uma ala em construção de um hospital de Cabul. Segundo a polícia e testemunhas, uma estrutura de concreto de 40 metros ruiu sem aviso. Não houve sinal de qualquer explosão. O Hospital Jamhuriat, localizado no centro de Cabul e próximo ao Ministério do Interior, está sendo reformado por um consórcio sino-afegão. Três chineses estão entre os feridos, mas já foram tratados e receberam alta de um outro hospital.