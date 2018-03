Desabamento de prédio mata 12 pessoas no Egito Um oficial da polícia egípcia disse que pelo menos 12 pessoas morreram quando um prédio de apartamentos desabou na cidade portuária de Alexandria. O policial disse que outras seis pessoas ficaram feridas, quando o edifício, de seis andares, desabou na manhã de hoje, no centro da cidade. As causas da tragédia ainda são desconhecidas, mas o desabamento de prédios é comum no Egito, onde muitas construções são ilegais e usam material de baixa qualidade.