Desabamento de teatro causa morte no Canadá Um teatro de Toronto desabou parcialmente e um muro caiu sobre uma escola ao lado, causando a morte de um homem. Pelo menos uma pessoa está presa sob os escombros e mais de dez ficaram feridas, revelaram autoridades canadenses. Operários demoliam o Teatro Uptown quando ele desabou inesperadamente sobre a Academia Inglesa de Yorkville. A escola ensina inglês como segundo idioma, principalmente para adultos e adolescentes. "Nós tivemos um morto no local", disse um agente de resgate que preferiu não revelar seu nome. Ele disse apenas que a vítima era um homem. Ainda segundo a fonte, 14 pessoas foram socorridas em hospitais próximos, inclusive três crianças. "Atualmente, acreditamos que uma pessoa ainda esteja sob os escombros", comentou Bill Stewart, comandante do corpo de bombeiros de Toronto. Segundo ele, cinco operários que trabalhavam na demolição estão entre os feridos. "Precisamos de muito tempo para revirar esses escombros", lamentou. O comandante de polícia Julian Fantino comentou que "a situação é precária e perigosa para as equipes de resgate". Ele disse ainda que a região do acidente é muito movimentada, o que dificulta a tarefa de determinar com exatidão quantas pessoas podem ter sido atingidas pelo desabamento.