Desabamento de terra mata 17 pessoas na Indonésia Pelo menos 17 pessoas morreram e 25 foram feridas nesta sexta-feira por causa de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que afetam o oeste da ilha indonésia de Sumatra, informou o serviço nacional de desastres. M.Sugan, porta-voz do departamento em Jacarta, explicou que a pequena localidade afetada fica a 80 quilômetros da cidade de Solok, no oeste de Sumatra. "Por enquanto recebemos informação de que 17 pessoas morreram e 25 foram feridas", disse Sugan. "As operações de resgate continuam", acrescentou Sugan. A imprensa local informa que vários habitantes estão desaparecidos, o que não foi confirmado pelas fontes oficiais.