Desabamento de terra mata quatro pessoas na Itália Quatro pessoas, aparentemente membros de uma mesma família, morreram neste domingo, 30, por causa de um deslizamento de terras que soterrou uma casa da ilha de Ischia, a poucos quilômetros do litoral de Nápoles (sul), informaram fontes policiais. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo, quando parte de uma colina da localidade de Pilastri, em Ischia, desprendeu-se e soterrou uma casa na qual residiam um casal e seus filhos de 18, 14, 13 e 3 anos. Os bombeiros conseguiram resgatar com vida a mãe e a menina de três anos, mas pouco depois extraíram os corpos sem vida de outras quatro pessoas, informou o comando provincial dos Carabineiros de Nápoles. Ainda não se sabe se na casa havia mais pessoas no momento do deslizamento, provocado por fortes chuvas na ilha. No local, ainda sob uma intensa chuva, trabalham as equipes de bombeiros, a polícia, membros dos carabineiros (Polícia militarizada) e voluntários de proteção civil para buscar mais sobreviventes.