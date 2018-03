Desabamento de teto de igreja faz 6 mortos na Colômbia Pelo menos seis pessoas morreram e 43 ficaram feridas no desabamento, domingo, do teto de uma igreja católica quando os paroquianos assistiam à eucaristia de Domingo de Ramos em Bituima, um povoado do centro da Colômbia. Máximo Mllán, prefeito do povoado localizado a cerca de 200 quilômetros de Bogotá, disse aos jornalistas que o teto de zinco da igreja, Nossa Senhora de Belém cedeu devido ao granizo que acompanhou um vendaval que castigou a cidade.