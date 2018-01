Desabamento deixa 3 mortos e 50 presos na Coreia do Sul Três estudantes universitários morreram e mais de 50 podem estar presos nas ruínas de um auditório que desabou, aparentemente por causa do peso da neve acumulada no telhado, em Gyeongju, cidade do sul da Coreia do Sul, informou a agência de notícias Yonhap.