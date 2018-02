Desabamento deixa ao menos 10 mortos no Sri Lanka

O desabamento aconteceu por volta das 7h30 (horário local) e destruiu 120 casas próximas a plantação de chá Meeriabedda, no distrito de Badulla, 218 quilômetros a leste da capital Colombo, informou um porta-voz do Centro de Gerenciamento de Desastres do país.

No início da tarde as equipes de salvamento já tinham resgatado 10 corpos que estavam soterrados sob os destroços. Outras 250 pessoas ainda estão desaparecidas, segundo o porta-voz. O Exército mobilizou tropas para ajudar na operação de resgate.

O Centro de Gerenciamento de Desastres emitiu diversos alertas de desabamentos de terra e quedas de rochas, pois a maior parte do Sri Lanka vem enfrentado fortes chuvas nas últimas duas semanas. A temporada de chuvas de monções nas nações do Oceano Índico vai de outubro a dezembro. Fonte: Associated Press.