Desabamento deixa mortos e feridos em aeroporto de Paris Uma parte do teto do terminal 2E do Charles de Gaulle, o maior aeroporto de Paris (França), caiu na manhã deste domingo, provocando várias mortes. O terminal foi inaugurado há apenas onze meses. Em um comunicado, a polícia local afirmou que ?há vários mortos e feridos?. Não se sabe, ainda, o número exato de vítimas.