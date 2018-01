Desabamento deixa mortos e feridos na Polônia Pelo menos quatro pessoas morreram hoje após o desabamento do teto de um centro de exposições na cidade polonesa de Katowice. Pelo menos 80 feridos foram hospitalizados e centenas de pessoas podem estar presas entre os escombros, informaram os bombeiros. O teto caiu devido a uma espessa camada de neve que se acumulou em cima da estrutura. A Polícia e os bombeiros calculam que serão necessárias pelo menos 12 horas para encontrar todas as pessoas atingidas e garantir que ninguém continua sob os escombros. As primeiras versões indicavam que cerca de 500 pessoas podiam ter ficado presas. Participam das operações de resgate 70 brigadas de bombeiros e 250 policiais, além de especialistas no socorro de pessoas soterradas, que contam com o apoio de cães amestrados. No momento em que ocorreu o acidente no edifício - onde se realizava uma exposição internacional de pombos-correio - cerca de mil pessoas poderiam estar no local, segundo testemunhas oculares; e setecentas, segundo a Polícia. Por enquanto, não há informações sobre estrangeiros atingidos pelo acidente, embora se saiba que na exposição havia holandeses, belgas, tchecos e cidadãos de outros países. O primeiro-ministro Kazimierz Marcinkiewicz foi a Katowice, capital da região da Silésia, para acompanhar pessoalmente os trabalhos de resgate. Especialistas em construções em aço, como a estrutura destruída - que tinha cem metros de largura por 50 de comprimento -, asseguram que os componentes do teto, ao caírem, formaram uma espécie de castelo de cartas de baralho, o que pode ter evitado várias mortes. A Polícia mantém contato, com ajuda de telefones celulares, com várias pessoas que ainda não foram retiradas dos escombros, mas cuja vida não corre perigo.