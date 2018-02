Desabamento durante show deixa 3 mortos e 12 feridos no Chile

SANTIAGO - Três pessoas morreram e doze ficaram feridas, sete em estado grave, após parte da estrutura de uma casa de shows desabar, no centro de Santiago, informaram fontes médias e policiais.

No momento do acidente, a casa noturna Santa Filomena - que fica a menos de cinco quadras do Palácio de Governo - era palco do show da banda britânica de punk Doom.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu pouco antes da meia noite depois de dezenas de pessoas forçarem sua entrada na casa de shows. "A informação que temos é que um grande número de pessoas conseguiu acessar o clube", disse o chefe da polícia, Hugo Insulza.

"Em razão desse excesso de público, uma parte da estrutura desabou sobre as pessoas que morreram ou ficaram feridas", afirmou Insulza.

Depois do acidente, cenas de caos e desordem foram registradas no interior da casa noturna, exigindo a intervenção da polícia chilena. O episódio resultou na prisão de várias pessoas, mas a polícia não confirmou o número exato. / AP e AFP