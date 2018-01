Desabamento em aterro sanitário mata três na Indonésia Três pessoas morreram e outras cinco se encontram em estado crítico após o desabamento, na noite de quinta-feira, de uma montanha de lixo de dez metros de altura no despejo de Bantargebang, nos arredores de Jacarta, sobre os catadores que estavam no local. Segundo o site Detik, a diretora do ambulatório de Bantargebang, Rima Cristina, informou que as autoridades temem que pelo menos 15 pessoas ainda estejam soterradas. O acidente aconteceu por volta de meia-noite (14h de quinta-feira, em Brasília). Dezenas de pessoas estavam catando detritos. Militares, civis e voluntários participam dos trabalhos de resgate, com a ajuda de seis escavadeiras. Várias testemunhas disseram à rádio Elshinta que viram um grupo de pessoas começar a correr e pouco depois a montanha desabou. Bantargebang recebe cerca de 6 mil toneladas de lixo por dia, a maior parte de Jacarta.