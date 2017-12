Desabamento em construção mata pelo menos 19 na Índia A queda de uma parede de um prédio em construção matou pelo menos 19 pessoas, entre elas duas crianças, em uma cidade próxima a Mumbai, na Índia. As outras seis pessoas que ficaram feridas no acidente foram hospitalizadas. As vítimas, em sua maioria, eram operários que trabalhavam na construção de um complexo de armazéns na localidade de Navi Mumbai, a 60 quilômetros de Mumbai, capital financeira da Índia. O acidente aconteceu pouco depois das 13h (5h30 de Brasília), quando uma parede caiu sobre os operários e outras pessoas que estavam no local, declarou à agência indiana de notícias PTI o chefe do Corpo de Bombeiros de Navi Mumbai, Abhimanyu Gharat. Entre as vítimas há duas crianças, de 2 e 3 anos, segundo a PTI. Ainda segundo a agência, as autoridades detiveram um dos proprietários do complexo em que aconteciam as obras para esclarecer o ocorrido.