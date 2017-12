Desabamento em mina de carvão faz 13 mortos na China Treze mineiros morreram, sete ficaram feridos e vários estão desaparecidos devido a um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira numa mina de carvão da província de Liaoning, no nordeste da China, informou a agência estatal de notícias Xinhua. O acidente, aparentemente causado por um vazamento de gás, ocorreu às 9 horas (23 horas de terça-feira em Brasília) na mina de Wulong, anunciou a administração provincial de segurança. Doze mineiros conseguiram escapar. O número de desaparecidos ainda não foi divulgado. Com cerca de 8 mil mortes por ano, as minas chinesas são as mais perigosas do mundo devido à falta de medidas de segurança, à necessidade de escavar cada vez fundo e à corrupção.