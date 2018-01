Desabamento em obra de aeroporto mata 8 em Dubai Um colapso em uma área em construção no terminal 3 do aeroporto de Dubai (Emirados Árabes) matou pelo menos oito pessoas e deixou vários feridos nessa manhã, de acordo com a Al-Naboodah Contracting, empresa contratada para a obra. Segundo trabalhadores, pelo menos 40 pessoas foram retiradas do local com ferimentos, mas não há ainda confirmação oficial sobre o número de feridos. Uma parede larga que dividia o prédio em construção no aeroporto ruiu, quando cerca de 150 pessoas estavam trabalhando no local. Um representante da Aeroports de Paris International, consultoria contratada para realizar a obra em Dubai, negou que os projetos arquitetônicos da empresa tinham falhas que teriam motivado a queda da parede. "Não foi um problema de arquitetura", disse um representante da empresa. A Aeroports de Paris também opera o Aeroporto Charles de Gaulle, onde o teto de uma extensão de um terminal desabou em maio, matando quatro pessoas.