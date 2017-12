Desabrigados voltam à Indonésia; Malásia teme inundação Milhares de desabrigados pelas inundações na ilha de Sumatra voltaram nesta sexta-feira, 29, às suas aldeias para iniciar o trabalho de limpeza, enquanto a vizinha Malásia se prepara para uma nova inundação. Nas províncias indonésias de Aceh e Sumatra do Norte, onde chuvas e deslizamentos mataram pelo menos 141 pessoas, o número de desabrigados alojados em abrigos e acampamentos caiu de 400 mil para 200 mil. A ajuda chega a muitos atingidos, mas a chuva ainda impede o acesso das equipes de emergência a algumas áreas, segundo autoridades. "Ainda há cinco aldeias e dois distritos que não conseguimos alcançar devido à chuva", disse Rustam Pakaya, do Ministério da Saúde. Segundo o ministro de Relações Domésticas, Muhammad Maaruf, há 179 desaparecidos nas duas províncias e 211.530 desabrigados. Muita gente que voltou para suas aldeias começou a retirar a lama e o entulho, mas outros consideraram a tarefa penosa demais e voltaram aos acampamentos. "Parece impossível voltar para nossa casa, está cheia de lama", disse Tamilah, que se abrigava dentro de um caminhão, à TV Reuters na localidade de Sukajadi, distrito de Tamiang, a área mais atingida em Aceh. "Os problemas são a falta de comida e de água potável", queixou-se Rosmini, outro morador. O médico Catur Haryani, que participa dos trabalhos em Aceh, disse estar tratando lesões, problemas respiratórios e alguns poucos casos de diarréia. O governo disse estar abrindo clínicas nas áreas atingidas. Parte da Malásia peninsular, separada de Sumatra pelo estreito de Málaca, também foi atingida pelas inundações, as piores no país desde 1969. A agência de notícias Bernama disse que há pelo menos 11 mortos e 63 mil desabrigados. O Departamento de Meteorologia do governo malaio previu que as chuvas em Johor e no sul de Pahang devem continuar até domingo. "É claro, esperamos que não seja uma segunda rodada da chuva forte que causou a atual inundação", disse o vice-primeiro-ministro, Najib Razak, ao jornal New Straits Times. "Mas precisamos estar preparados caso aconteça." As autoridades de três Estados da Malásia, incluindo Johor, o mais atingido, continuam em alerta vermelho.