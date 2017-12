Desaceleração dos EUA causa demissões no México As empresas mexicanas anunciaram nova rodada de demissões nesta quarta-feira. A maioria das companhias do país implementou agressivos programas de cortes de custos como estratégia para amenizar o desaquecimento econômico nos Estados Unidos. O site do jornal local Reforma informa que a segunda maior emissora de televisão do país, a TV Azteca, a rede varejista Comercial Mexicana e o produtor de pneus Euskadi planejam eliminar cerca de 1.500 postos de trabalho dentro de poucos meses. Somente a Comercial, como é conhecida a rede varejista, pretende demitir cerca de 3% de sua força de trabalho, ou 1.000 empregados. A empresa de pneus irá dispensar mais 250, e a TV Azteca, que já demitiu 400 pessoas no primeiro trimestre, pretende fechar mais 100 postos de trabalho.