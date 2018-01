Desafiando os EUA, Israel prepara expansão de colônias Escavadeiras israelenses abriram uma estrada por uma colina do território palestino da Cisjordânia que Israel espera integrar de forma permanente a seu território, a despeito das objeções do governo Bush e da liderança palestina. A estrada é parte do projeto israelense de ligar a maior colônia da Cisjordânia, Maaleh Adumim, a Jerusalém. Autoridades israelenses confirmam que milhares de novas habitações ao longo do caminho de seis quilômetros. Nesta semana, o Departamento de Estado dos EUA criticou um plano de ampliação de Maaleh Adumim que prevê 600 novas habitações dentro do assentamento. O enviado da Casa Branca Elliot Abrams está reunido com o premier Ariel Sharon e deve enfatizar as objeções americanas à expansão das colônias da Cisjordânia. O ministro palestino Saeb Erekat e o premier palestino Ahmed Korei já se reuniram com Abrams. Segundo Erekat, o plano de construção não passa de ?grilagem? destinada a roubar território dos palestinos e inviabilizar um Estado palestino.