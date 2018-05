Desalojados devem ganhar US$ 12 mil O governo japonês ordenou à Tepco, operadora da usina nuclear de Fukushima, o pagamento inicial de US$ 12 mil a cada família obrigada a deixar a área isolada por causa do acidente nuclear. A ajuda, que totaliza US$ 600 milhões, será distribuída no dia 28. "Decidimos pagar essa compensação provisória para dar o mínimo de alívio ao afetados", disse o presidente da Tepco, Masataka Shimizu.