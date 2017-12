Desaparece bandeira do 11 de setembro A bandeira americana que foi levantada por três bombeiros sobre os escombros do World Trade Center, em uma das imagens mais emblemáticas do 11 de setembro, desapareceu. Depois que a bandeira fora removida do local durante a limpeza, ela teria seguido em navios dos EUA que serviam na guerra do Afeganistão, e retornado à prefeitura de Nova York em março deste ano. Mas a bandeira que funcionários da prefeitura nova-iorquina estão guardando mede 1,5 por 2,4 metros, enquanto que a bandeira levantada pelos bombeiros media 1,2 por 1,8 metro segundo seus proprietários originais. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, exigiu que o Corpo de Bombeiros da cidade investigue o paradeiro do símbolo. A bandeira original foi retirada de um iate, o "Star of America", que estava ancorado no Rio Hudson, próximo ao World Trade Center, naquele dia. O bombeiro Dan McWillims retirou a bandeira do iate e a levou ao chamado marco zero, onde ele e dois colegas, George Johnson e Bill Eisengrein, a fixaram em uma espécie de mastro inclinado. A cena foi registrada por Thomas Franklin, um fotógrafo do condado de Bergen, e distribuída pela Associated Press para todo o mundo.