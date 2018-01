Desaparece helicóptero com governador russo a bordo Autoridades no extremo oeste da Rússia perderam contato com um helicóptero que transportava um governador local e 16 outras pessoas sobre os vulcões da península Kamchatka. O aparelho, um Mi-8, decolou com três tripulantes e 14 passageiros, incluindo o governador da província de Sakhalin, Igor Farkhutdinov, da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky em direção a Severo-Kurilsk, nas Ilhas Kuril, informou o Ministério das Situações Emergenciais. As buscas aéreas foram interrompidas ao anoitecer, mas barcos continuam procurando algum sinal do helicóptero na área.