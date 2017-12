Desaparecida candidata a presidente da Colômbia A candidata independente à presidência da Colômbia Ingrid Betancourt está desaparecida. Ela viajava ontem de carro à região alvo dos conflitos entre o Exército e os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias (Farc). No carro com ele, seguiam dois membros de sua equipe, uma fotógrafa francesa e um cinegrafista colombiano, também desaparecidos. Ingrid, de 40 anos, deveria chegar ontem a San Vicente del Caguán, maior cidade da região conhecida como Farclândia. Notória crítica da guerrilha, ela tinha encontro marcado com o prefeito da cidade, que como ela é membro do movimento ecologista Oxigênio Verde. "Desde a tarde, não sabemos nada dela", disse sua assessora de imprensa Diana Rodríguez. O trajeto percorrido por ela tem sido alvo de bloqueios e emboscadas por parte dos guerrilheiros das Farc, desde que o governo de Andrés Pastrana decidiu retomar uma área de 42 mil quilômetros quadrados, no sul do país, antes controlada pelos rebeldes. As eleições presidenciais na Colômbia acontecem em 26 de maio.