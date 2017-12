Desaparecidos três funcionários da Comissão de Commodities A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - Comissão Reguladora de Negócios com Futuros de Commodities - informou nesta quarta-feira que três de seus funcionários ainda não foram registrados na contagem geral. O porta-voz da organização, David Gary, disse que depois do ataque desta terça ao complexo do World Trade Center (WTC), a equipe de 75 pessoas foi imediatamente retirada do edifício. Ele afirmou que a CFTC confia em que os três funcionários serão encontrados em condições seguras. Citando as testemunhas que acompanharam a evacuação, Gary disse que todos os membros da CFTC teriam escapado do edifício 1 do complexo, onde ficava o escritório regional da CFTC.