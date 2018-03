Desastre choca país ainda atordoado pelo 11 de setembro A tendência dos americanos de encarar a adversidade como desafio e buscar nos desastres mensagens positivas de unidade, perseverança e promessas de triunfo futuro foi exibida mais uma vez depois da perda do ônibus espacial Columbia, na manhã deste sábado. Poucas horas depois da tragédia, o presidente George W. Bush falou ao país pela televisão para homenagear os sete austronautas que morreram e dizer que ?a causa pela qual eles morreram continuará?. O desastre do Columbia chocou um país ainda atordoado pelo mais devastador ataque terrorista de sua história, em 11 de setembro de 2001, e dividido e atormentado por vários problemas imediatos: uma economia em estado letárgico, que não está livre do risco de deflação, a probabilidade de uma nova guerra no Golfo Pérsico, uma confrontação latente com a Coréia do Norte e a ameaça permanente de novos ataques terroristas, que é real e alimenta um clima de ansiedade e medo que o governo ultraconservador de Bush usa para justificar políticas questionáveis que adota, em nome da preservação da segurança. Não é de supreender, assim, que a possibilidade de o desastre do Columbia ter sido provocado por um ato terrorista tenha sido aventada nas horas seguintes à perda da nave espacial e alimentado teorias conspiratórias, embora ela não exista, nem remotamente. John Glenn, o ex- astronauta e ex-senador que 41 anos atrás tornou-se o primeiro americano a completar completar um vôo em torno da Terra, previu neste domingo que, passado o choque, o programa espacial americano continuará. Como, com que mudanças, em que ritmo, é a grande questão que será debatida nas próximas semanas e meses pela imprensa e em audiências públicas no Congresso, depois que as investigações iniciadas pelos engenheiros da Nasa e por uma comissão externa de especialistas produzirem as primeiras explicações para o desastre. A exemplo do que aconteceu após a explosão do ônibus espacial Challenger, 17 anos atrás, o desastre do Columbia pode suscitar perguntas sobre a competência da Nasa. No caso do Challenger, a imagem positiva da agência espacial junto à opinião público ficou manchada depois que se revelou que o problema que provocou a perda da nave minutos depois do lançamento ? a falha, sob baixas temperaturas, dos anéis de borracha que fazem a vedação entre os estágios dos foguetes auxiliares de propulsão ? era conhecido e já havia provocado discussões internas. Inevitavelmente, surgirão perguntas sobre o custo, o risco e a utilidade de um transportador espacial reutilizável em comparação com as cápsulas descartáveis empregadas nas primeiras duas décadas do programa espacial. Os mais críticos questionarão a própria continuação do programa espacial tripulado, sob o argumento de que este serve apenas para gerar publicidade e garantir o apoio da opinião pública e a aprovação pelo Congresso de recursos à exploração espacial, uma atividade que, segundo esses críticos, poderia ser realizada com os mesmos resultados e a um preço bem menor usando-se robôs relativamente simples e já disponíveis. Com os vôos dos dois ônibus espaciais remanescentes suspensos, até que se descubra a causa - ou causas - do acidente, fontes da Nasa e especialistas no assunto disseram que, de imediato, a destruição do Columbia provocará o adiamento de uma nova fase de expansão da Estação Espacial Internacional, que os Estados Unidos estão montando em colaboração com 15 países parceiros, entre eles o Brasil. Para o governo brasileiro, que está atrasado nos pagamentos de sua contribuição para a Estação Espacial, o adiamento é uma chance para acertar as contas e garantir o lugar do primeiro astronauta brasileiro, o oficial da Força Aérea Marcos Pontes, que está em treinamento em Houston, num futuro vôo do ônibus espacial. VEJA O ESPECIAL