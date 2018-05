Desastre em Fukushima não causou grande impacto à saúde, diz ONU O impacto causado à saude da população pelo desastre do reator nuclear de Fukushima, no Japão, no ano passado, parece relativamente pequeno graças, em parte, à retirada imediata dos moradores do entorno, disse nesta terça-feira o presidente de um órgão científico da ONU que investiga os efeitos da radiação.