Desastre rodoviário deixa 10 mortos na Flórida Autoridades da Flórida (EUA) tentavam descobrir nesta segunda-feira o que causou um acidente rodoviário em uma autoestrada no norte do Estado, com o engavetamento de vários automóveis e caminhões. O desastre ocorreu no domingo e pelo menos 10 pessoas foram mortas e 18 ficaram feridas. Segundo informações da BBC, cinco dos 10 mortos eram brasileiros. A autoestrada 75 foi reaberta no final da noite de domingo, mas foi novamente fechada na manhã de hoje por causa de uma neblina intensa. Imagens feitas no local mostravam carros e pelo menos um caminhão totalmente queimados. As seis pistas da autoestrada (três em cada sentido) foram fechadas ao tráfego.