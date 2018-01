Desativado esconderijo das Farc com toneladas de explosivos Soldados do exército colombiano desativaram, nesta sexta-feira, uma casa com, pelo menos, duas toneladas de explosivos na área de Llanos Orientales, informaram as autoridades em Bogotá. Porta-vozes militares disseram que a localidade, em uma zona rural de Porto Rico, havia sido "preparada" pelos rebeldes da facção 44 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Na casa, foram encontrados três cilindros repletos de explosivos e metralhadoras, dezenas de granadas e um laboratório de fabricação de cocaína. As fontes destacaram que após os rebeldes terem se fixado na casa, toda a área foi afetada e destruída, já que guerrilhas vêm sendo travadas na região e que um campo de 121 hectares foi destruído para as Farc plantarem coca.