Descarrilamento de trem deixa 26 feridos no Japão Vinte e seis pessoas ficaram feridas no começo da manhã deste domingo em função do descarrilamento de dois vagões de um trem em Oakayama, no oeste do Japão, informou a agência "Kyodo". Os feridos são os 25 ocupantes e o maquinista de um trem da companhia West Japan Railway (JR West) que cobria a linha Tsuyama e que descarrilou por volta das 5h35 (18h35 de sábado em Brasília) entre as estações de Makiyama e Tamagashi. A maioria dos passageiros teve ferimentos leves, embora três deles tenham sido encaminhados a um hospital da região. Nenhum dos internados corre risco de morte, segundo a agência "Kyodo". A companhia JR West sofreu no ano passado o pior acidente ferroviário da história do Japão, devido nessa ocasião a excesso de velocidade. Em 25 de abril de 2005, um de seus trens expressos descarrilou em ma curva em Amagasi (oeste do Japão) e se chocou contra um edifício de apartamentos, o que causou a morte de 107 pessoas, além de deixar outras 550 feridas.