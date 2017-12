Descarrilamento de trem deixa cinco mortos e 67 feridos em Israel Cinco pessoas morreram e 67 ficaram feridas nesta segunda-feira devido o descarrilamento de um trem com centenas de passageiros a bordo na região central de Israel, informaram a polícia e agentes de resgate. A locomotiva e três vagões do comboio tombaram nas proximidades de Netanya. Excluídos os cinco mortos, a maior parte das vítimas sofreu escoriações superficiais. Dez pessoas precisaram ser hospitalizadas, mas nenhuma delas corre risco de morte. Os cinco mortos foram esmagados nos destroços de um dos vagões tombados, informou o porta-voz dos serviços de resgate Yeruham Mendola. De acordo com a polícia, o descarrilamento ocorreu porque o comboio acidentado parou num entroncamento e foi atingido por um outro trem que vinha atrás e não conseguiu frear.