Descarrilamento de trem deixa dois mortos na Grécia

ATENAS - O descarrilamento de um trem de passageiros que fazia a linha Atenas-Salonica, na noite de sábado, 13, causou a morte de duas pessoas na cidade de Adendro, no norte do país. Outros sete passageiros ficaram feridos - três em estado grave, informou no domingo, 14, a Empresa Nacional de Ferrovias (Trainose), responsável pela máquina, em um comunicado.

A companhia continua investigando as causas do acidente. Um dos feridos graves está entubado no hospital e corre risco de morte.

Equipes de resgate trabalharam grande parte da noite para assegurar que não havia mais ninguém entre os restos do trem. Os feridos foram levados a centros hospitalares da cidade. Dezenas de viaturas e ambulâncias foram destacadas para a região para apagar os fogos causados pela explosão.

Os cinco vagões e a locomotiva do trem, que partiu de Atenas cinco horas antes e levava 70 passageiros a bordo, saiu das vias a apenas 200 metros da estação de trem de Adendro, a 25 quilômetros de Salonica. A locomotiva entrou em uma casa e danificou a estrutura do imóvel.

O ministro da Infraestrutura, Jristos Spirtzis, coordenou os trabalhos das equipes de emergência e resgate e solicitou que as causas do descarrilamento sejam explicadas o quanto antes. A empresa encarregada não havia informado nenhum problema com a rede de trens. / EFE