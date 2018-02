Descarrilamento de trem deixa vários feridos na Alemanha Um trem do sistema InterCityExpress, que ia de Brasiléa, na Suíça, para Freiburgo (Alemanha) se chocou com um trator e descarrilou nesta quinta-feira, deixando vários feridos. Um produtor de uva perdeu o controle de um trator, sobre uma colina, e atingiu o trem, por volta das 9h35 (hora local). Equipes de resgate já estão no local do acidente, na fronteira entre os dois países. O condutor do trator e o maquinista estão entre os feridos. Ainda não se sabe a que velocidade viajava o trem, que pode atingir 250 km/h.