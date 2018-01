Descarrilamento de trem fere quatro no Paquistão Um trem descarrilou no leste do Paquistão, perto de uma estação ferroviária, e deixou quatro passageiros feridos. O acidente ocorreu na noite deste domingo em Chichawatni, 400 km ao sul da capital, Islamabad. Os feridos foram hospitalizados e as causas do descarrilamento estão sendo investigadas.