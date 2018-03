Descarrilamento de trem mata 18 pessoas na Índia Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas no descarrilamento da locomotiva e dois vagões de um trem em Andhra Pradesh, no sul da Índia, na manhã desta quarta-feira. Segundo testemunhas, o trem tentou parar na estação de Warangal, mas não conseguiu e acabou caindo da ponte e aterrissando no meio de uma peixaria. A polícia acredita que várias pessoas que estavam na peixaria estão entre os mortos. As causas do acidente ainda não são claras, mas as primeiras investigações apontam para uma falha no sistema de freios.