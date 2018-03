Descarrilamento de trem mata seis na Flórida Dez vagões de um trem da empresa Amtrak, com 453 pessoas, descarrilou nesta quinta-feira ao norte da Flórida, Estados Unidos, matando pelo menos seis pessoas e deixando dezenas de feridos. 20 pessoas que ficaram gravemente feridas foram transportadas de helicópteros para hospitais da região. As equipes de salvamento continuam no local à procura de mais feridos e mortos. As autoridades ainda não sabem as causas do acidente. O trem fazia uma viagem da Flórida até o norte do estado da Virgínia, próximo de Washington, que duraria 17 horas. O acidente aconteceu no município de Seville, sul de Jacksonville. O trem tinha 16 vagões de passageiros e 23 para transporte de automóveis.