Descarrilamento de trem na Espanha deixa ao menos 4 mortos e mais de 40 feridos

MADRI - Ao menos quatro pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nesta sexta-feira, 9, em razão do descarrilamento de um trem na região da Galícia, noroeste da Espanha, segundo os serviços de emergência. O administrador de infraestruturas ferroviárias da Espanha, a Adif, disse que alguns dos feridos estão em estado grave.

O trem, que fazia o percurso entre a cidades de Vigo, na Espanha, e Porto, em Portugal, levava 63 passageiros e 2 tripulantes, incluindo o maquinista - uma das vítimas -, informou a operadora ferroviária estatal Renfe.

Imagens de emissoras locais sobre o acidente, que ocorreu por volta das 9h30 locais (4h30 em Brasília), mostravam o primeiro vagão do trem de lado e esmagado contra um poste elétrico ao lado dos trilhos.

Serviços de emergência, bombeiros, membros de Defesa Civil e outros agentes estão trabalhando no local. A causa do acidente ainda não está clara. / REUTERS, EFE e ASSOCIATED PRESS