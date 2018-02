Descarrilamento de trem na Itália deixa um morto Um trem expresso descarrilou hoje na Sicília, no sul da Itália, causando a morte de pelo menos uma pessoa e ferimentos em mais de 30, informou a imprensa local. O acidente ocorreu sobre uma ponte. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, a causa do acidente ainda não foi esclarecida. A polícia analisa a possibilidade de o choque ter sido provocado pela queda de uma parte da ponte ou por um problema no sistema de mudança de vias. O acidente ocorreu quando o trem se aproximava da estação Rometta Marea, a cerca de 30 quilômetros de Messina, seu destino final. O trem havia partido de Palermo.