Descarrilamento de trem no norte do país deixa 11 mortos e dezenas de feridos Pelo menos 11 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ontem após o descarrilamento de um trem na Província de Bolzano, no norte da Itália. Segundo informações da imprensa local, o descarrilamento ocorreu na região de Merano, perto da fronteira italiana com a Áustria. Uma das possíveis causas do descarrilamento seria um deslizamento de terra que teria atingido um dos vagões. No entanto, a hipótese de que parte do trilho tenha se soltado ainda está sendo analisada pelas autoridades italianas. A linha ferroviária atingida foi inaugurada em 2005 e é considerada uma das mais modernas do país. O acidente de ontem foi o segundo ferroviário na Itália em menos de um ano. Em 29 de junho, mais de 20 pessoas morreram após a explosão de um trem de mercadorias carregado com gás em Viareggio, na região da Toscana.